Испанию в Лиге Европе представят «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» или «Алавес»
Стали известны два представителя чемпионата Испании в Лиге
Европы.
Пятое место в чемпионате занял «Вильярреал», который сыграет
в групповом турнире Лиги Европы. Команда набрала 67 очков. На три меньше у «Реал
Сосьедада», который стал шестым.
Третья путевка в Лиге Европы зависит от исхода финала Кубка
Испании. Если «Алавес» в финале обыграет «Барселону», то в ЛЕ сыграет он. В
противном случае в Лиге Европы сыграет «Атлетик», занявший седьмое место с 63
очками.
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