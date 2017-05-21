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Испанию в Лиге Европе представят «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» или «Алавес»

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны два представителя чемпионата Испании в Лиге Европы.

Пятое место в чемпионате занял «Вильярреал», который сыграет в групповом турнире Лиги Европы. Команда набрала 67 очков. На три меньше у «Реал Сосьедада», который стал шестым.

Третья путевка в Лиге Европы зависит от исхода финала Кубка Испании. Если «Алавес» в финале обыграет «Барселону», то в ЛЕ сыграет он. В противном случае в Лиге Европы сыграет «Атлетик», занявший седьмое место с 63 очками.

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