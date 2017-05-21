Василий Столыпин: О будущем тренерского штаба «Оренбурга» говорить пока рано

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал будущее главного тренера футбольного клуба «Оренбург» Роберта Евдокимова.

- Итоги сезона можно будет подводить, когда сыграем стыковые матчи. Задача еще не выполнена, мы еще не остались в премьер-лиге, поэтому нужно выигрывать. О будущем тренерского штаба говорить пока рано, оно зависит от выполнения задачи. Сейчас думаем о стыковых матчах и не отвлекаемся на другие дела, - сказал Столыпин в интервью ТАСС.

Напомним, что в заключительном туре «Оренбург» обыграл «Ростов» (2:0) и занял 13-е место в итоговой турнирной таблице РФПЛ. За право выступать в премьер-лиге «Оренбург» поспорит со «СКА-Хабаровск». Матчи пройдут 25 и 28 мая.