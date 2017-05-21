ЦСКА обыграл «Реал» в матче за третье место в Евролиге
Матч за третье место в баскетбольной Евролиге между
московским ЦСКА и мадридским «Реалом» завершился победой российского клуба.
Итоговый счет матча – 94:70 в пользу ЦСКА.
В составе победителей самым результативным стал Кайл Хайнс, который набрал 14 очков. У «Реала» по 11 очков набрали Густаво Айон и Йонас Мачюлис.
Напомним, что в финале сыграют «Фенербахче» и «Олимпиакос».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Евролига. «Финал четырех»
Стамбул (Турция)
Матч за третье место
Матч
Место и дата
21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически