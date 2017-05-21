Роман Бабаев: Если «Спартак» на первом месте, значит, этот результат был добыт заслуженно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «Спартак» заслуженно стал чемпионом России.

- Если «Спартак» на первом месте, значит, этот результат был добыт заслуженно. Они показали феноменальную результативность с точки зрения добывания побед в концовках игр, волевых побед, - передает слова Бабаева «Р-Спорт».

Напомним, что «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России. В последнем туре чемпионата «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3.