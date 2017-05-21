Роман Бабаев: Если «Спартак» на первом месте, значит, этот результат был добыт заслуженно
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «Спартак» заслуженно стал чемпионом России.
- Если «Спартак» на первом месте, значит, этот результат был добыт заслуженно. Они показали феноменальную результативность с точки зрения добывания побед в концовках игр, волевых побед, - передает слова Бабаева «Р-Спорт».
Напомним, что «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России. В последнем туре чемпионата «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3.
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция