Евгений Кузнецов: В плане чувства юмора Панарину, конечно, до меня пока далеко

Форвард сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды над финнами (5:3)в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею.

- Самое главное, что собрались на последний матч и добились своего. Мне было очень комфортно на самом деле играть с Панариным и Кучеровым, это очень отзывчивые ребята, мы всегда были на позитиве, даже когда ошибки случались. В плане чувства юмора Панарину, конечно, до меня пока далеко, не перешутил он меня на этом турнире, - передает слова Кузнецова «Р-Спорт».

Напомним, что в финале турнира встретятся команды Швеции и Канады.