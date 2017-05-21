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Евгений Кузнецов: В плане чувства юмора Панарину, конечно, до меня пока далеко

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды над финнами (5:3)в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею.

- Самое главное, что собрались на последний матч и добились своего. Мне было очень комфортно на самом деле играть с Панариным и Кучеровым, это очень отзывчивые ребята, мы всегда были на позитиве, даже когда ошибки случались. В плане чувства юмора Панарину, конечно, до меня пока далеко, не перешутил он меня на этом турнире, - передает слова Кузнецова «Р-Спорт».

Напомним, что в финале турнира встретятся команды Швеции и Канады.

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0 - бол.). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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