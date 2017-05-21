Федор Емельяненко: Поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал ситуацию вокруг избиения Радмира Габдуллина.

«Инцидент, который произошел в Астане, нельзя оставить без внимания. Поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным. Их действия, выполненные исподтишка, не достойны спортсменов, представляющих Родину на международных аренах.



Ни у одного из руководителей или судей Союза ММА России не может быть конфликта со спортсменом Союза. Все знают правила: если боец или команда не согласны с судейским решением, то необходимо подавать протест. Не бежать разбираться к судейскому столу, а цивилизованно и в установленном порядке решать свой вопрос. Радмир Габдуллин – честный и справедливый человек. Его приглашают работать главным судьей на любительских и профессиональных турнирах. Радмир - опытный судья и заслуживает уважения.



Союз ММА России разбирается с данным инцидентом. Я буду лично следить за развитием ситуации. В субботу соберется этическая комиссия, которая будет состоять из членов президиума и тренерского штаба. Сейчас с уверенностью могу сказать, что ни один из спортсменов, участвовавших в инциденте, не будет принимать участие в турнирах, проходящих под эгидой Союза ММА России», - заявил Федор Емельяненко.

Напомним, вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин был экстренно госпитализирован в Москве после конфликта с известным бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы.

Напомним, Хирамагомедов – двукратный чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратный чемпион России и обладателем Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.