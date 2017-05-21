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Евгений Кузнецов: После поражения от канадцев в команде не было паники. И за это спасибо тренерам

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Финляндии в матче за «бронзу» - 5:3.

- Сегодня для нас была очень важная игра, - сказал Кузнецов, когда вышел со льда уже с бронзовой медалью на шее. – В том плане, что она – самая последняя в сезоне. И его хотелось закончить на победной ноте. Все помнили про ошибки, которые мы допустили в матче с Канадой. Но мне вот очень понравилось, как мы внутри команды отреагировали на это поражение. Спокойно поговорили. Никакого давления или паники не было. Все остались на позитиве. Это главное отличие новой сборной России. Оно в том, что даже после поражений тренеры и руководство стараются оставаться позитивными. И это от них передается всей команде.

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