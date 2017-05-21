Аббасов вырвал победу у бразильца Абдалла

В Краснодаре в супер-бою до 77 кг в рамках четвертого этапа PRIME SELECTION-2017 россиянин Кямран Аббасов одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Луизом Абдалла.

С самого начала бразилец выбрал контратакующую тактику, навязав Аббасову вязкий бой на выносливость. Атаки хозяина площадки Абдалла «сушил» одну за другой, не давая возможности перевести бой в партер. В концовке первого раунда «профессор» из Бразилии точно рассчитав, дважды «достав» россиянина точными ударами правой прямой. Во втором раунде Аббасов увеличил напор, но провести тейкдаун ему не хватало сил. В заключительном раунде Кямран оказался точнее, однако, измотать Луиза так и не смог, и даже заставил в концовке поклонников понервничать после пропущенного удара ногой в голову.



Также в рамках четвертого этапа PRIME SELECTION-2017 определились финалисты проекта PRIME SELECTION -2017 в весовых категориях до 57, 61, 77 и 84 кг и полуфиналисты в категории до 100 кг:

до 57 кг: Хамзат Джабраилов (Грозный) победил Арена Акопяна (Москва) нокаутом во втором раунде

до 61 кг: Асламбек Каров (Нальчик) победил Евгения Бондарева (Краснодар) по очкам единогласным решением судей (3-0)

до 77 кг: Юнус Ахмедов (Новороссийск) победил Александра Лелюка (Харьков) техническим нокаутом в первом раунде

до 84 кг: Ибрагим Магомедов (Махачкала) победил Ислама Гугова (Нальчик) техническим нокаутом во 2 раунде

до 84 кг: Евгений Беляев (Ростов-на-Дону) победил Амирхана Кукаева (Грозный) удушающим приёмом в первом раунде

до 100 кг: Михаил Алахвердян (Минеральные Воды) победил Сергея Дьяконов (Муром) техническим нокаутом (снят врачом)

до 100 кг: Адам Богатырёв (Москва) победил Григора Матевосяна (Сочи) по очкам единогласным решением судей (3-0)

до 100 кг: Денис Езута (Волгоград) победил Максима Оганесяна (Новороссийск) удушающим приёмом в первом раунде

до 100 кг:Сослан Джабиев (Владикавказ) победил Сергея Дяговца (Ростов-на-Дону) техническим нокаутом в первом раунде

Следующий этап турнира пройдет 15 июня в Краснодаре.