Леонид Трахтенберг: Каррера хотел попасть на пресс-конференцию, но такой возможности не было

Директор департамента по связи с общественностью клуба Леонид Трахтенберг прокомментировал отсутствие главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на пресс-конференции после матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:3).

- Конструкция стадиона такова, что зал для пресс- конференций находится на противоположной трибуне от раздевалки. Мы пытались пройти через поле и через улицу, но везде были люди. Мы хотели попасть на пресс-конференцию, но такой возможности не было, - цитирует Трахтенберга ТАСС.

Напомним, что после окончания матча с «Арсеналом» болельщики «Спартака» выбежали на поле.