«Спартак» крупно проиграл в Туле, «Зенит» и «Арсенал» остались без ЛЧ, бронза сборной России и ЦСКА, чемпионство «Ювентуса». Главные новости дня
«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей
дня.
1. «Спартак» в ранге чемпиона России крупно уступил «Арсеналу»
и помог тулякам избежать прямого вылета из РФПЛ.
2. «Зенит» выиграл у «Локомотива», но все равно остался без
Лиги чемпионов. Путевка в ЛЧ досталась ЦСКА, который разгромил «Анжи».
3. Из других событий в РФПЛ отметим вылет «Крыльев Советов» и
победу «Краснодара» в борьбе с «Ростовом» за Лигу Европы.
4. Эпохальное событие произошло в Англии – в топ-4 не пробился «Арсенал». Путевка в Лигу чемпионов досталась «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».
5. «Ювентус» за тур до конца чемпионата оформил титул
благодаря победе над «Кротоне».
6. Сборная России по хоккею заняла третье место на
чемпионате мира, обыграл Финляндию. Такое же место у ЦСКА в баскетбольной
Евролиге после крупной победы над «Реалом».
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