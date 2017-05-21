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«Спартак» крупно проиграл в Туле, «Зенит» и «Арсенал» остались без ЛЧ, бронза сборной России и ЦСКА, чемпионство «Ювентуса». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.

1. «Спартак» в ранге чемпиона России крупно уступил «Арсеналу» и помог тулякам избежать прямого вылета из РФПЛ.

2. «Зенит» выиграл у «Локомотива», но все равно остался без Лиги чемпионов. Путевка в ЛЧ досталась ЦСКА, который разгромил «Анжи».

3. Из других событий в РФПЛ отметим вылет «Крыльев Советов» и победу «Краснодара» в борьбе с «Ростовом» за Лигу Европы.

4. Эпохальное событие произошло в Англии – в топ-4 не пробился «Арсенал». Путевка в Лигу чемпионов досталась «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

5. «Ювентус» за тур до конца чемпионата оформил титул благодаря победе над «Кротоне».

6. Сборная России по хоккею заняла третье место на чемпионате мира, обыграл Финляндию. Такое же место у ЦСКА в баскетбольной Евролиге после крупной победы над «Реалом».

Текст дня: Хеппи-энд или отмучились? Колонка Евгения Дзичковского


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