Валерий Петраков: Сезон у «Томи» получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакого

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 30-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:5).

- Игроки, которые сегодня не участвовали в матче, наверное, на нашли мотивации. Поэтому пришлось играть молодыми ребятами. Моментами играли неплохо, наверное, могло быть еще хуже, но старались, никому не могу упреки сделать, что кто-то не выложился. Благодарен, что ребята старались 13 туров, где-то радовали, где-то огорчали, но сезон получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакого, - передает слова Петракова ТАСС.

Напомним, что «Краснодар» после этого матча занял четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, обеспечив себе участие в Лиге Европы. «Томь» заняла последнее место и покинула премьер-лигу.