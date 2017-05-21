Валерий Петраков: Сезон у «Томи» получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакого
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 30-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:5).
- Игроки, которые сегодня не участвовали в матче, наверное, на нашли мотивации. Поэтому пришлось играть молодыми ребятами. Моментами играли неплохо, наверное, могло быть еще хуже, но старались, никому не могу упреки сделать, что кто-то не выложился. Благодарен, что ребята старались 13 туров, где-то радовали, где-то огорчали, но сезон получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакого, - передает слова Петракова ТАСС.
Напомним, что «Краснодар» после этого матча занял четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, обеспечив себе участие в Лиге Европы. «Томь» заняла последнее место и покинула премьер-лигу.
Матч
Голы
Классон 16 (0:1). Смолов 26 (0:2). Перейра 33 (0:3). Соболев 49 (1:3 - пен.). Налдо 72 (1:4). Смолов 79 (1:5).
Состав
Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич, Букачев, Большунов, Салахутдинов, Гвинейский, Науменко (Зорин, 86), Соболев, Сасин
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Налдо, Калешин (Жоаозиньо, 48), Перейра (Подберёзкин, 80), Классон, Газинский (Жигулёв, 73), Вандерсон, Смолов
Предупреждения:
Гвинейский, 32; Салахутдинов, 42; Сасин, 52; Науменко, 69 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Труд, Онлайн-трансляция