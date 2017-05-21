«Шахтер» и «Олимпик» сыграли вничью
Матч 30-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Олимпиком»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Игра проходила в Киеве. В составе «Олимпика» отличился
Михаил Сергийчук, у «Шахтера» забил Богдан Бутко. «Шахтер», который уже
обеспечил себе чемпионство, набрал 79 очков. У «Олимпика» 43 очка и четвертое
место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
30-й тур
Матч
Место и дата
21 мая 17:00, Металлист, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически