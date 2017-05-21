Борис Майоров: Почему мы проваливаем третьи периоды? Вопросы к управлению командой

Эксперт «Советского спорта», капитан сборной СССР в 1960-е годы Борис Майоров проанализировал выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.

- В целом наша команда мне понравилась, интересно играла в атаке, грамотно разыгрывала лишнего, но проиграли американцам и канадцам. Да и в третьем периоде с финнами едва не отдали игру. Почему это происходит? Вопрос к управлению командой.

- Третье место сборной России – это неудача, успех или топтание на месте?

- Топтание на месте. Но медаль есть медаль.