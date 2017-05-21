Борис Майоров: Почему мы проваливаем третьи периоды? Вопросы к управлению командой
Эксперт «Советского спорта», капитан сборной СССР в 1960-е годы Борис Майоров проанализировал выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.
- В целом наша команда мне понравилась, интересно играла в атаке, грамотно разыгрывала лишнего, но проиграли американцам и канадцам. Да и в третьем периоде с финнами едва не отдали игру. Почему это происходит? Вопрос к управлению командой.
- Третье место
сборной России – это неудача, успех или топтание на месте?
- Топтание на месте. Но медаль есть медаль.
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