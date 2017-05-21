Зоран Тошич: Постараемся выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился впечатлениями от завершившегося сезона в РФПЛ.

- ЦСКА всегда дома стремится забить первым. Сегодня нам это удалось, и дальше было легче играть. Когда мы забили второй гол, то стало понятно, кто победит в матче. Мы набрали хороший темп в концовке чемпионата. Считаю, победа над «Анжи» была ожидаемой. Конечно, жалко, что не стали чемпионами, но и второе место — хороший результат. Постараемся выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Нельзя сказать, что сезон получился успешным, но оценить его можно позитивно, - приводит слова Тошича «Р-Спорт».

Напомним, что ЦСКА по итогам сезона занял втрое место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.