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Борис Майоров: Понравились новички Кучеров, Наместников, а также Проворов

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением об игроках сборной России.

- У нас хорошая молодая команда с перспективой. Особенно внимательно следил за дебютантами чемпионатов мира, выступающими в НХЛ. Мне понравились Кучеров, Наместников и защитник Проворов. Это не только будущее, но и настоящее нашей сборной.

- Тренерский штаб назвал лучшими в нашей сборной на чемпионате Василевского, Белова и Панарина…

- Не могу не согласиться. Панарин претендует на титул лучшего бомбардира турнира, Василевский может стать лучшим вратарем.

- Однако наш капитан Белов в полуфинале схватил целых 14 минут штрафа. А в матче за бронзу с его ошибки началась погоня финнов, едва не увенчавшаяся успехом…

- По поводу 14 минут штрафа я уже сказал: удаления были более чем странными. А ошибиться может каждый. Даже самые великие ошибаются. Я – за Белова. Зря его ругают.

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