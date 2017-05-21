Павел Колобков: Тренерский штаб сборной России показал, что в нем не стоит сомневаться
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу команды над финнами (5:3) в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею.
- Российская команда выступила на этом чемпионате достойно. У нас в команде все молодые ребята. Вы только посмотрите, как они полностью отдаются игре на льду. Могу только похвалить и тренера, и команду. Тренерский штаб показал, что в нем не стоит сомневаться. Хоккей в нашей стране на высоком уровне и постоянно развивается, - приводит слова Колобкова «Р-Спорт».
Напомним, что в финале турнира встретятся команды Швеции и Канады.
Матч
Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы:
Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция