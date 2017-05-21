Павел Колобков: Тренерский штаб сборной России показал, что в нем не стоит сомневаться

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу команды над финнами (5:3) в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею.

- Российская команда выступила на этом чемпионате достойно. У нас в команде все молодые ребята. Вы только посмотрите, как они полностью отдаются игре на льду. Могу только похвалить и тренера, и команду. Тренерский штаб показал, что в нем не стоит сомневаться. Хоккей в нашей стране на высоком уровне и постоянно развивается, - приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что в финале турнира встретятся команды Швеции и Канады.