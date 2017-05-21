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Борис Майоров: Мозякину трудно выживать в таком хоккее

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о получившем травму и покинувшем после двух матчей чемпионат мира капитане сборной России Сергее Мозякине.

- Отсутствие Мозякина – потеря для сборной?

- Нет. Мозякину тяжело выживать в хоккее на чемпионатах мира. У него и возраст преклонный для хоккея. М скорости не хватает. Посмотрите, как летают современные «электрички». Канадцы, американцы, те же Телегин, Андронов…

- Мозякин поможет сборной на Олимпиаде в Корее?

- Не знаю. Это вопрос к тренерам сборной.

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