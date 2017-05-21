Борис Майоров: Мозякину трудно выживать в таком хоккее
Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о получившем травму и покинувшем после двух матчей чемпионат мира капитане сборной России Сергее Мозякине.
- Отсутствие Мозякина – потеря для сборной?
- Нет. Мозякину тяжело выживать в хоккее на чемпионатах мира. У него и возраст преклонный для хоккея. М скорости не хватает. Посмотрите, как летают современные «электрички». Канадцы, американцы, те же Телегин, Андронов…
- Мозякин поможет сборной на Олимпиаде в Корее?
- Не знаю. Это вопрос к тренерам сборной.
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