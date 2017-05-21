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Люксембуржец выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия», Закарин занял девятое место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На веломногодневке «Джиро д’Италия» состоялся 16-й этап. Победу одержал представитель Люксембурга Боб Юнгельс, выступающий за команду Quick-Step Floors.

Победитель преодолел 199 километров за четыре часа, 16 минут и 51 секунду. Вторым стал колумбиец Найро Кинтано, третьим – француз Тибо Пино. Лучшим среди россиян стал представитель «Катюши» Ильнур Закарин, который занял девятое место.

«Джиро д’Италия»

15-й этап

Вальденго – Бергамо

199 км

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 4.16,51
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
3. Тибо Пино (Франция, FDJ)
4. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgrohe)
7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
8. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb)
9. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша»)
10. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo)

Все указанные гонщики показали то же время, что и победитель. В общем зачете лидирует голландец Том Дюмулен. Лучший из россиян Александр Фолифоров из «Газпром-Русвело» на 59-й позиции.

Общий зачет

1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – 63.48,08
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 2,41
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 3,21
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 3,40
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)+ 4,24
6. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) + 4,32
7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 4,59
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) + 5,18
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) + 6,01
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) +7,03…

…59. Александр Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») +1.05,32...

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