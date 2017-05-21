Люксембуржец выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия», Закарин занял девятое место
На веломногодневке «Джиро
д’Италия» состоялся 16-й этап. Победу одержал представитель Люксембурга Боб
Юнгельс, выступающий за команду Quick-Step
Floors.
Победитель преодолел 199
километров за четыре часа, 16 минут и 51 секунду. Вторым стал колумбиец Найро
Кинтано, третьим – француз Тибо Пино. Лучшим среди россиян стал представитель «Катюши»
Ильнур Закарин, который занял девятое место.
«Джиро д’Италия»
15-й этап
Вальденго – Бергамо
199 км
1. Боб Юнгельс (Люксембург,
Quick-Step Floors) –
4.16,51
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
3. Тибо Пино (Франция, FDJ)
4. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Патрик Конрад (Австрия, Bora – Hansgrohe)
7. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
8. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb)
9. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша»)
10. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo)
Все указанные гонщики показали то же время, что и
победитель. В общем зачете лидирует голландец Том Дюмулен. Лучший из россиян
Александр Фолифоров из «Газпром-Русвело» на 59-й позиции.
Общий зачет
1. Том Дюмулен (Голландия,
Sunweb) – 63.48,08
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 2,41
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 3,21
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 3,40
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)+ 4,24
6. Бауке Моллема (Голландия, Trek – Segafredo) + 4,32
7. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) + 4,59
8. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) + 5,18
9. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) + 6,01
10. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) +7,03…
…59. Александр
Фолифоров (Россия, «Газпром-РусВело») +1.05,32...