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Максим Сушинский: Если бы сборная России дожала Канаду, наверняка стали бы чемпионами

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления национальной команды на ЧМ-2017.

– У команды был потенциал, ребята могли бороться за золото. Если бы мы смогли дожать Канаду, наверняка стали бы чемпионами. Но получилось, что получилось. Бронзу теперь тоже можно назвать удовлетворительным результатом.

– Игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду. Россию можно назвать фаворитом игр в Пхенчхане?
– Я бы не спешил с такими выводами, тем более что многие игроки КХЛ из нынешнего состава летом окажутся за океаном. Шипачев уже там, а если вместе с ним уедет все его звено, как будет выглядеть команда, пока не понятно, – сказал Сушинский в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, хоккеисты сборной России в матче за бронзовые медали чемпионата мира обыграли команду Финляндии со счетом 5:3. В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев, Богдан Киселевич, Никита Кучеров и Никита Гусев, оформивший дубль в матче. У финской сборной точный бросок на счету Микко Рантанена, Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена.

В финале чемпионата мира встретятся Канада и Швеция. Матч пройдет 21 мая и начнется в 21:45, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Голосование: В чем главная причина поражения сборной России от Канады?

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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