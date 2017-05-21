Зверев обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
Финальный матч турнира АТР в Риме (Италия) между немцем
Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем завершился победой немецкого
теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Зверева.
Матч продолжался один час и 21 минуту. Зверев сделал семь
эйсов при одном у Джоковича. Также у серба больше двойных ошибок (две против трех).
Зверев также превзошел соперника в проценте попадания первой подачи (71 на 64).
Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Матч
Зверев А. (Германия) - Джокович Н. (Сербия) - 6:4, 6:3
Место и дата
21 мая 17:00, , Онлайн-трансляция
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