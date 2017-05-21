Игорь Шалимов: Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, да

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в матче 30-го тура чемпионата России против «Томи» (5:1) заявил, что продолжит работать в команде.

- В чем причина достаточно слабой концовки? Мы будем еще думать, сейчас точного ответа нет. Важнейшие три игры, с «Анжи» дома сыграли вничью, мы оступились в Оренбурге, с большим трудом прошли эти три выезда. То есть, когда наступает ответственность – возникают проблемы. Может быть, дело в психологии, победной: когда надо выигрывать – ее не достает. Будем думать, сейчас объяснить это трудно, но такая проблема есть.

Останусь ли я дальше в команде? Как все пока складывается, да, – приводит слова Шалимова официальный сайт «Томи».

Напомним, что «Краснодар» после этого матча занял четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, обеспечив себе участие в Лиге Европы. «Томь» заняла последнее место и покинула премьер-лигу.