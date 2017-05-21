Игорь Шалимов: Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, да
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в матче 30-го тура чемпионата России против «Томи» (5:1) заявил, что продолжит работать в команде.
- В чем причина достаточно слабой концовки? Мы будем еще думать, сейчас точного ответа нет. Важнейшие три игры, с «Анжи» дома сыграли вничью, мы оступились в Оренбурге, с большим трудом прошли эти три выезда. То есть, когда наступает ответственность – возникают проблемы. Может быть, дело в психологии, победной: когда надо выигрывать – ее не достает. Будем думать, сейчас объяснить это трудно, но такая проблема есть.
Останусь ли я дальше в команде? Как все пока складывается, да, – приводит слова Шалимова официальный сайт «Томи».
Напомним, что «Краснодар» после этого матча занял четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, обеспечив себе участие в Лиге Европы. «Томь» заняла последнее место и покинула премьер-лигу.
Матч
Голы
Классон 16 (0:1). Смолов 26 (0:2). Перейра 33 (0:3). Соболев 49 (1:3 - пен.). Налдо 72 (1:4). Смолов 79 (1:5).
Состав
Томь: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич, Букачев, Большунов, Салахутдинов, Гвинейский, Науменко (Зорин, 86), Соболев, Сасин
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Налдо, Калешин (Жоаозиньо, 48), Перейра (Подберёзкин, 80), Классон, Газинский (Жигулёв, 73), Вандерсон, Смолов
Предупреждения:
Гвинейский, 32; Салахутдинов, 42; Сасин, 52; Науменко, 69 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Труд, Онлайн-трансляция