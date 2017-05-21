Сергей Плотников: Сезон надо заканчивать с высоко поднятой головой

Форвард Сергей Плотников подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2016 после победы над финнами в матче за «бронзу» - 5:3.

- Опять мы пропустили на последней минуте второго периода необязательный гол. И еще один – в самом начале третьего, - сокрушался Плотников в микст-зоне. – Такие шайбы, конечно, бьют по команде. В дальнейшем надо обязательно над этим поработать. И игрокам, и тренером – как проводить концовку и начало периода, чтобы больше таких казусов не происходило.

- При том, что начали хорошо! Было видно, что настроились на «бронзу», как надо.

- Морально мы восстановились. Тренер после матча с Канадой пару слов сказал. Да мы и сами с ребятами поговорили… Понятно, что все в полуфинале рассчитывали на другое. Но сезон надо заканчивать с высоко поднятой головой.