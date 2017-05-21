Роман Бабаев: Мы благодарны Ионову, но он все же вернется в «Динамо»
ЦСКА не будет
продлевать у «Динамо» аренду полузащитника Алексея Ионова, а также не планирует
подписывать с футболистом постоянный контракт. Об этом сообщил генеральный
директор московских армейцев Роман Бабаев.
«Думаю, что Алексей
(Ионов) вернется в «Динамо». Мы благодарны ему за тот период, что он провел в
ЦСКА и приносил пользу, но думаю, что он вернется все же в стан «бело-голубых»,
- цитирует Бабаева «Р-Спорт».
В текущем сезоне 28-летний Алексей Ионов провел 29 матчей за ЦСКА и забил три мяча при четырех голевых передачах.
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