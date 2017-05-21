Роман Бабаев: Мы благодарны Ионову, но он все же вернется в «Динамо»

ЦСКА не будет продлевать у «Динамо» аренду полузащитника Алексея Ионова, а также не планирует подписывать с футболистом постоянный контракт. Об этом сообщил генеральный директор московских армейцев Роман Бабаев.

«Думаю, что Алексей (Ионов) вернется в «Динамо». Мы благодарны ему за тот период, что он провел в ЦСКА и приносил пользу, но думаю, что он вернется все же в стан «бело-голубых», - цитирует Бабаева «Р-Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Алексей Ионов провел 29 матчей за ЦСКА и забил три мяча при четырех голевых передачах.