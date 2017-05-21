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Киевское «Динамо» дома уступило «Заре»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 30-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Зари».

Хозяева открыли счет после удара Николая Морозюка. В ответ у «Зари» забили Вячеслав Чечер и Дени Бонавентуре. Луганская команда могла забить и третий мяч, но Максим Коваль отразил пенальти.

«Динамо» с 61 очком на второй позиции в чемпионате Украины. У «Зари» 48 очков и третье место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

30-й тур

Матч

Динамо К - Заря - 1:2 (0:0)

2-й тайм

Место и дата

21 мая 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция


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