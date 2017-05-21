Киевское «Динамо» дома уступило «Заре»
Матч 30-го тура
чемпионата Украины между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Зари».
Хозяева открыли
счет после удара Николая Морозюка. В ответ у «Зари» забили Вячеслав Чечер и
Дени Бонавентуре. Луганская команда могла забить и третий мяч, но Максим Коваль
отразил пенальти.
«Динамо» с 61
очком на второй позиции в чемпионате Украины. У «Зари» 48 очков и третье место.
Чемпионат
Украины. Премьер-лига
30-й тур
Матч
Место и дата
21 мая 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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