Аарон Джексон: Перед матчем Ватутин объяснил нам, что победа важна для престижа ЦСКА
Защитник ЦСКА
Аарон Джексон поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в
матче за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом
94:70.
«Я изменил мнение о
необходимости матча за третье место Евролиги. Перед игрой президент ЦСКА Андрей
Ватутин собрал команду и объяснил, что победа нужна для престижа клуба, и мы
поняли это. Эта победа никак не повлияла на наше настроение, оно по-прежнему ужасное.
Мы приезжали в Стамбул
защитить титул, а не бороться за третье место. И ЦСКА, и «Реал» сегодня играли
через силу, но когда выходишь на площадку, оставляешь негатив за его пределами,
ведь в зале наши болельщики, а значит нужно идти до конца», - цитирует
Джексона «Р-Спорт».
В составе победителей самым
результативным стал Кайл Хайнс, который набрал 14 очков. У «Реала» по 11 очков
набрали Густаво Айон и Йонас Мачюлис.
Евролига. «Финал четырех»
Стамбул (Турция)
Матч за третье место
Матч
Состав
ЦСКА: Хайнс (14), Де Коло (13), Джексон (13), Фридзон (12), Хиггинс (12), Воронцевич (10)
Место и дата
21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция