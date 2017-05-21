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Аарон Джексон: Перед матчем Ватутин объяснил нам, что победа важна для престижа ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА Аарон Джексон поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в матче за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.

«Я изменил мнение о необходимости матча за третье место Евролиги. Перед игрой президент ЦСКА Андрей Ватутин собрал команду и объяснил, что победа нужна для престижа клуба, и мы поняли это. Эта победа никак не повлияла на наше настроение, оно по-прежнему ужасное.

Мы приезжали в Стамбул защитить титул, а не бороться за третье место. И ЦСКА, и «Реал» сегодня играли через силу, но когда выходишь на площадку, оставляешь негатив за его пределами, ведь в зале наши болельщики, а значит нужно идти до конца», - цитирует Джексона «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кайл Хайнс, который набрал 14 очков. У «Реала» по 11 очков набрали Густаво Айон и Йонас Мачюлис.

Евролига. «Финал четырех»

Стамбул (Турция)

Матч за третье место

Матч

Реал - ЦСКА - 70:94

Состав

Реал: Айон (11), Мачюлис (11)

ЦСКА: Хайнс (14), Де Коло (13), Джексон (13), Фридзон (12), Хиггинс (12), Воронцевич (10)

Место и дата

21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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