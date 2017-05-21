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Борис Майоров: У шведов много сильных игроков, но победит Канада

Владислав Домрачев
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Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает прогноз на финальный матч чемпионата мира.

- У шведов очень сильная команда, приехал звездный вратарь и не менее звездный центрфорвард, почти весь состав из НХЛ, даже такому мастеру как Умарк не находится места в составе. Канадцы также сильны, они слабые команды вообще на чемпионаты мира в последнее время не привозят. Характером они крепче шведов. Поэтому предпочтению отдам родоначальникам хоккея.

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