Борис Майоров: У шведов много сильных игроков, но победит Канада

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает прогноз на финальный матч чемпионата мира.

- У шведов очень сильная команда, приехал звездный вратарь и не менее звездный центрфорвард, почти весь состав из НХЛ, даже такому мастеру как Умарк не находится места в составе. Канадцы также сильны, они слабые команды вообще на чемпионаты мира в последнее время не привозят. Характером они крепче шведов. Поэтому предпочтению отдам родоначальникам хоккея.