Виктор Хряпа: У ЦСКА было больше эмоций

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал победу своей команды над «Реалом» в матче за 3-е место Евролиги.

- Лично мое мнение - матч за 3-е место попросту не нужен. Но раз уж регламент турнира велит, нам приходится выходить и играть. Не скажу, что сегодня «Реал», как говорится, «забил» на встречу или ЦСКА был на голову выше. Просто эмоций в нашей команде оказалось больше, чем у соперника. Мы смогли пережить поражение в полуфинале, хотя найти в себе силы на вторую игру было непросто. Тем не менее, сегодня все немного успокоились и собрались на заключительный матч в Стамбуле. Хорошо, что сумели хотя бы таким образом немного порадовать наших болельщиков, - приводит слова Хряпы корреспондент «Советского спорта».

Так же форвард рассказал, почему не попал в заявку на встречу с «Реалом».

- Со здоровьем все в порядке. Просто надо давать дорогу молодым. Было принято решение, что я уступлю место Мише Кулагину. Он вышел на площадку - и набрал свои первые очки в «Финале четырех», - отметил Хряпа.