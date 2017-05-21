Семен Антонов: Немного волновался, ведь это - мой первый «Финал четырех»
Форвард ЦСКА Семен Анторов поделился впечатлениями от выступления в Стамбуле.
- Конечно, все закончилось не совсем так, как мы рассчитывали. ЦСКА всегда приезжает на «Финал четырех» только за итоговой победой. Но раз пришлось играть за 3-е место, мы постарались собраться и выступить достойно, - передает слова Антонова корреспондент «Советского спорта». - Для меня это был дебют на такой стадии Евролиги. И, конечно, поначалу я немного волновался. Не скажу, что это сильно сказалось на моих действиях. В любом случае, я доволен тем, что вышел на площадку и сыграл в «Финале четырех». Пусть мы и покидаем Стамбул, заняв только 3-е место, а не 1-е.
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