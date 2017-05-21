Виталий Фридзон: Сами дали «Реалу» вернуться в борьбу
Защитник ЦСКА Виталий Фридзон подвел итог матча за 3-е место, в котором ЦСКА разгромил «Реал» - 94:70.
- У нас не было проблем с мотивацией, все в команде понимали, что матч за 3-е место тоже важен. И раз нам не удалось пробиться в финал, надо было постараться сыграть и порадовать своих болельщиков хотя бы в этом поединке, - приводит слова Фридзона корреспондент «Советского спорта». - В целом, можем быть довольны тем, какой баскетбол сегодня показали. Да и результат говорит сам за себя. Хотя в конце второй четверти, ведя плюс 20, мы сами позволили «Реалу» вернуться в борьбу и значительно сократить отставание. Увы, с ЦСКА такое часто случается - теряем концентрацию, начинаем допускать ошибки и упускаем нить игры из своих рук. Здорово, что затем сумели собраться и вновь нарастить отрыв, добившись победы.