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Виталий Фридзон: Сами дали «Реалу» вернуться в борьбу

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон подвел итог матча за 3-е место, в котором ЦСКА разгромил «Реал» - 94:70.

- У нас не было проблем с мотивацией, все в команде понимали, что матч за 3-е место тоже важен. И раз нам не удалось пробиться в финал, надо было постараться сыграть и порадовать своих болельщиков хотя бы в этом поединке, - приводит слова Фридзона корреспондент «Советского спорта». - В целом, можем быть довольны тем, какой баскетбол сегодня показали. Да и результат говорит сам за себя. Хотя в конце второй четверти, ведя плюс 20, мы сами позволили «Реалу» вернуться в борьбу и значительно сократить отставание. Увы, с ЦСКА такое часто случается - теряем концентрацию, начинаем допускать ошибки и упускаем нить игры из своих рук. Здорово, что затем сумели собраться и вновь нарастить отрыв, добившись победы.

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