Никита Курбанов: Не знаю, как настраивался «Реал», но мы очень хотели выиграть
Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу армейцев в матче за 3-е место в «Финале четырех» Евролиги.
- Не знаю, как настраивался «Реал» и как сильно они сегодня были мотивированы. Меня это не волнует и не должно волновать. ЦСКА же настраивался только на победу. У нас не было никаких проблем с эмоциями или желанием бороться. К тому же, президент клуба Андрей Ватутин сказал очень правильные слова в раздевалке перед тем, как мы пошли на паркет. Объяснил, насколько нам важно постараться порадовать и реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от «Олимпиакоса». В итоге, думаю, вы видели - мы действительно боролись до конца и добились важной победы. Пусть сам «Финал четырех» и закончился совсем не так, как мы изначально рассчитывали, - передает слова Курбанова коррепондент «Советского спорта».