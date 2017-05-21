Михаил Кулагин: Рад, что набрал первые очки в «Финале четырех»
Защитник ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал свое появление на площадке в матче за 3-е место против мадридского «Реала».
Молодой россиянин отыграл чуть меньше двух минут, но успел реализовать свой единственный трехочковый бросок.
- Для меня этот «Финал четырех» стал вторым в карьере, но в Берлине я наблюдал за всем со стороны. А теперь, наконец, вышел на площадку и даже набрал очки, чему, конечно, рад, - передает слова Кулагина-младшего коррепондент «Советского спорта». - Разумеется, больше хотелось бы помочь своей команде в финале, но увы - в этот раз не сложилось. В любом случае, третье место - лучше четвертого. Хотя бы так мы немного подправили настроение и себе и, надеюсь, нашим болельщикам.
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