Милош Теодосич: Нам обязательно надо было обыграть «Реал»
Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился мнением о победе ЦСКА над «Реалом» в матче за 3-е место Евролиги.
- Не знаю, насколько нужны такие матчи, но это и не мое дело. Раз турнир считает, что нужно играть за 3-е место - мы выходим и играем. Значит, так нужно для Евролиги и для болельщиков. Мы, конечно, были очень расстроены после поражения от «Олимпиакоса», но нашли в себе силы собраться и неплохо поборолись с «Реалом». Сказались и наш настрой, и мотивация всей команды. Были непростые моменты, особенно в конце второй и начале третьей четверти, когда соперники сумели серьезно сократить отставание. Но, к счастью, мы вовремя собрались, попали несколько важных бросков и все-таки завершили в свою пользу наш последний матч в Стамбуле, - приводит слова Теодосича корреспондент «Советского спорта».