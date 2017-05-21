Милош Теодосич: О своем будущем подумаю через пару недель

Защитник ЦСКА Милош Теодосич признался, что пока не думал о вариантах продолжения карьеры после этого сезона.

Напомним, что контракт сербского защитника с армейским клубом истекает в конце июня. По слухам, Теодосичем активно интересуются в НБА.

- Давайте вернемся к этому вопросу через 15-20 дней. Я пока не думал о том, что меня ждет дальше. Сейчас главное - закончить сезон, помочь команде в плей-офф Единой лиги ВТБ, где предстоит непростая серия против «Локомотив-Кубани» и затем, надеюсь, финал. А уже после этого настнет очередь думать о моем новом контракте, - рассказал Теодосич после победы над «Реалом» в матче за 3-е место Евролиги.