Кайл Хайнс: Не понимаю, зачем нужен матч за третье место

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в матче за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.

«Если «Реал» играл не в полную силу сегодня, это уже не наши проблемы. Мы всегда концентрируемся на вещах, которые можем контролировать. Никто не выходит в «Финал четырех», чтобы сыграть за третье место. Даже болельщики не скажут: «Знаешь, я взял билеты, специально чтобы посмотреть на утешительный финал». Я не понимаю, почему до сих пор существует матч за третье место, но эти решения принимаем не мы», - цитирует Хайнса «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кайл Хайнс, который набрал 14 очков. У «Реала» по 11 очков набрали Густаво Айон и Йонас Мачюлис.

Евролига. «Финал четырех»

Стамбул (Турция)

Матч за третье место