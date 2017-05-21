Кайл Хайнс: Не понимаю, зачем нужен матч за третье место
Центровой ЦСКА
Кайл Хайнс поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в
матче за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом
94:70.
«Если «Реал» играл не в полную силу сегодня, это
уже не наши проблемы. Мы всегда концентрируемся на вещах, которые можем контролировать.
Никто не выходит в «Финал четырех», чтобы сыграть за третье место. Даже
болельщики не скажут: «Знаешь, я взял билеты, специально чтобы посмотреть на
утешительный финал». Я не понимаю, почему до сих пор существует матч за третье
место, но эти решения принимаем не мы», - цитирует Хайнса «Р-Спорт».
В составе победителей самым
результативным стал Кайл Хайнс, который набрал 14 очков. У «Реала» по 11 очков
набрали Густаво Айон и Йонас Мачюлис.
Евролига. «Финал четырех»
Стамбул (Турция)
Матч за третье место
Матч
Состав
ЦСКА: Хайнс (14), Де Коло (13), Джексон (13), Фридзон (12), Хиггинс (12), Воронцевич (10)
Место и дата
21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция