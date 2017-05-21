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Борис Майоров: Рад за Селянне, но назвать его своим учеником язык не поворачивается

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион прокомментировал включение знаменитого финского нападающего Тему Селянне в Зал славы ИИХФ.

- Очень рад за Тему, через «Советский спорт» поздравляю его с этим знаменательным и очень приятным событием. Меня приглашали в Кельн на эту церемонию, но поехать помешало здоровье. Знаете, я не могу назвать Селянне своим учеником, как это делают некоторые, язык не поворачивается. Два сезона он тренировался и играл под моим руководством. Наверное, что-то у меня почерпнул.

Очень растрогала наша встреча в олимпийском Сочи после победы финнов в матче за бронзу над американцами. Тему обнял меня, дал интервью. В последний раз мы виделись с ним в прошлом декабре, когда приехал в Москву на 70-летний юбилей нашего хоккея. Прибыл Тему с женой, мы пообщались, вспомнили былое…

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