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Директор стадиона «Арсенала»: Фанаты «Спартака» повредили систему подогрева и вырвали 166 кресел

Источник:  Р-СпортКомментарии

Фанаты московского «Спартака» повредили систему подогрева после матча 30-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», в котором хозяева победили со счетом 3:0. Об этом сообщил директор арены в Туле Дмитрий Шишкин.

«Сейчас тяжело говорить о сумме ущерба. На сегодняшний день мы насчитали 166 вырванных кресел, мы лишились комплекта ворот. Но самое плохое, когда болельщики «Спартака» вытаскивали ворота, была задета система подогрева поля. Ожидали мы, конечно, худшего. Нужно поблагодарить «Арсенал», сотрудники ЧОПа, правоохранительные органы за то, что они обезопасили стадион», - цитирует Шишкина «Р-Спорт».

Напомним, что после окончания матча болельщики «красно-белых» массово выбежали на поле.

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