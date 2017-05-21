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Джон Терри: Сегодня, несомненно, один из самых сложных дней в моей жизни

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Многолетний капитан английского футбольного клуба «Челси» защитник Джон Терри эмоционально простился с болельщиками «синих» по окончании матча заключительного тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (5:1).

- Сегодня, несомненно, один из самых сложных дней в моей жизни. Мне повезло играть и работать бок о бок с невероятными футболистами и тренерами, не только теми, кто сейчас присутствует здесь. В моей карьере были великолепные моменты и победы, поэтому я хотел бы поблагодарить каждого из вас.

Вы, наши болельщики. Ни тени сомнений — вы лучшие в мире. С самых первых игр вы даете мне самое ценное — вашу поддержку. Вы поддерживали меня в сложные времена и распевали мое имя, когда я проводил плохие матчи или разочаровывал вас. Я не смогу найти слов, которые бы в полной мере выразили, насколько я благодарен вам. Тем не менее, я скажу, что обязательно вернусь сюда. Я буду всем сердцем поддерживать игроков и клуб. Спасибо! Я люблю вас всех! – передает слова Терри официальный сайт «Челси».

Напомним, что 36-летний защитник  дебютировал в основной команде «Челси» в 1998 году. Текущий контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Англии может продолжить карьеру в «Суонси», «Борнмуте» или одном из китайских клубов.

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