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Алексей Стрепетов: В «Зените» надо делать новую команду с новыми игроками и новым тренером

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении петербургского клуба в сезоне-2016/17.

– «Зенит» занял то место, которое заслужил. Московские клубы были сильнее. «Зениту» не хватает умения не терять очки в тех матчах, где их нужно брать без всяких проблем. Решающими как раз и оказались поражения от «Амкара» и «Терека». У ЦСКА такое умение есть, армейцы не теряют очки в важных матчах. 

У «Зенита» были проблески в игре, но в целом команда несбалансированная. Есть исполнители, но у них нет никакого взаимопонимания. 

– У Луческу есть перспективы в «Зените» или нужно искать другого тренера?
– Луческу не выполнил ни одной задачи. Он должен был выиграть Лигу Европы, Кубок России и взять чемпионство. На деле получилось, что даже в Лигу чемпионов «Зенит» не попал. Мое мнение, надо делать новую команду с новыми игроками и новым тренером, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» набрал 61 очко и занял третье место в турнирной таблице РФПЛ. Чемпионом стал «Спартак», в активе которого 69 очков, вторым с 62 баллами финишировал ЦСКА.

Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года. Под его руководством «Зенит» вылетел из Кубка России на стадии одной восьмой финала от «Анжи», а в Лиге Европы на стадии одной шестнадцатой финала проиграл «Андерлехту». 

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