Димитрис Итудис: Мы доказали, что ЦСКА – одна команда
Главный тренер ЦСКА
Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча за третье место в Евролиге.
Напомним, что его команда победила со счетом
94:70.
«За третье место нам не
дадут медали или какие-то другие награды. Но мы все равно вышли и доказали, что
мы одна команда. Третье место, конечно, лучше четвертого, особенно в матче с
такой командой, как «Реал». Отдельно поздравляю с дебютом и первыми очками в «Финале
четырех» Семена Антонова, Мишу Кулагина и Джоэля Фрилэнда», - цитирует
Итудиса «Р-Спорт».
В составе победителей самым
результативным стал Кайл Хайнс, который набрал 14 очков. У «Реала» по 11 очков
набрали Густаво Айон и Йонас Мачюлис.
Евролига. «Финал четырех»
Стамбул (Турция)
Матч за третье место
Матч
Состав
ЦСКА: Хайнс (14), Де Коло (13), Джексон (13), Фридзон (12), Хиггинс (12), Воронцевич (10)
Место и дата
21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция