Димитрис Итудис: Мы доказали, что ЦСКА – одна команда

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.

«За третье место нам не дадут медали или какие-то другие награды. Но мы все равно вышли и доказали, что мы одна команда. Третье место, конечно, лучше четвертого, особенно в матче с такой командой, как «Реал». Отдельно поздравляю с дебютом и первыми очками в «Финале четырех» Семена Антонова, Мишу Кулагина и Джоэля Фрилэнда», - цитирует Итудиса «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кайл Хайнс, который набрал 14 очков. У «Реала» по 11 очков набрали Густаво Айон и Йонас Мачюлис.

Евролига. «Финал четырех»

Стамбул (Турция)

Матч за третье место