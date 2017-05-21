Алексей Стрепетов: Кокорин будет в составе сборной России на чемпионат мира

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о победе (2:0) петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 30-го тура РФПЛ.

– «Зенит» играл не за результат, а за свою честь. Чтобы сохранить лицо, нельзя было проигрывать. «Локомотив» тоже старался ни в чем не уступать, но «Зенит» сейчас просто сильнее.



– Кокорин своим голом заслужил внимание со стороны Черчесова?

– Кокорин – это игрок сборной. В этом сезоне он просто не справился с тем давлением, которое на него оказывали со всех сторон. Но в перспективе Александр – игрок стартового состава на чемпионате мира, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0. Отличились Александр Кокорин и Мигель Данни. Петербуржцы набрали 61 очко и остались на третьем месте турнирной таблицы РФПЛ. Чемпионом стал «Спартак», в активе которого 69 баллов, вторым с 62 очками финишировал ЦСКА. «Локомотив» набрал 42 балла и занял восьмое место.

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