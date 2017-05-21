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Алексей Стрепетов: Кокорин будет в составе сборной России на чемпионат мира

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о победе (2:0) петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 30-го тура РФПЛ.

– «Зенит» играл не за результат, а за свою честь. Чтобы сохранить лицо, нельзя было проигрывать. «Локомотив» тоже старался ни в чем не уступать, но «Зенит» сейчас просто сильнее. 

– Кокорин своим голом заслужил внимание со стороны Черчесова? 
– Кокорин – это игрок сборной. В этом сезоне он просто не справился с тем давлением, которое на него оказывали со всех сторон. Но в перспективе Александр – игрок стартового состава на чемпионате мира, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Алексей Стрепетов: В «Зените» надо делать новую команду с новыми игроками и новым тренером

Напомним, «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0. Отличились Александр Кокорин и Мигель Данни. Петербуржцы набрали 61 очко и остались на третьем месте турнирной таблицы РФПЛ. Чемпионом стал «Спартак», в активе которого 69 баллов, вторым с 62 очками финишировал ЦСКА. «Локомотив» набрал 42 балла и занял восьмое место.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил нападающего «Зенита» Александра Кокорина в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

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Матч

Локомотив - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари

Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)

Предупреждения:

Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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