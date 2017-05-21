«Реал» обыграл «Малагу» и стал чемпионом Испании
Матч последнего, 38-го
тура чемпионата Испании между «Малагой» и мадридским «Реалом» завершился
победой гостей со счетом 2:0. Эта победа принесла «Реалу» чемпионский титул.
Счет в матче после паса
Иско открыл Криштиану Роналду, реализовав выход один на один после паса Иско. Карим
Бензема забил второй мяч добив отскочивший мяч в практически пустые ворота.
Эта победа обеспечила «Реалу»
чемпионский титул вне зависимости от результата параллельного матча с участием «Барселоны».
Столичный клуб стал первым, набрав 93 очка. «Барса» набрала на три очка меньше.
«Малага» завершила чемпионат на 11-м месте – 46 очков.
Мадридский «Реал» стал
чемпионом Испании в 33-й раз. По этому показателю он является самым
титулованным в стране.
Чемпионат Испании. Примера
38-й тур
Матч
Голы
Роналду 2 (0:1). Бензема 55 (0:2).
Состав
Малага: Камени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Форналс, Кеко (Кастро, 60), Камачо, Родригес Х. (Дуда, 72), Ресио, Рамирес (Шарлес, 69)
Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Данило, Каземиро (Ковачич, 66), Иско (Родригес, 66), Кроос, Модрич, Роналду, Бензема (Мората, 73)
Предупреждения:
Камени, 56; Родригес Х., 57 - нет
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
21 мая 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция