«Реал» обыграл «Малагу» и стал чемпионом Испании

Матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании между «Малагой» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей со счетом 2:0. Эта победа принесла «Реалу» чемпионский титул.

Счет в матче после паса Иско открыл Криштиану Роналду, реализовав выход один на один после паса Иско. Карим Бензема забил второй мяч добив отскочивший мяч в практически пустые ворота.

Эта победа обеспечила «Реалу» чемпионский титул вне зависимости от результата параллельного матча с участием «Барселоны». Столичный клуб стал первым, набрав 93 очка. «Барса» набрала на три очка меньше. «Малага» завершила чемпионат на 11-м месте – 46 очков.

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании в 33-й раз. По этому показателю он является самым титулованным в стране.

Чемпионат Испании. Примера

38-й тур