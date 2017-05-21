«Барселона» вырвала победу у «Эйбара», проигрывая по ходу встречи в два мяча

Футболисты «Барселоны» на своем поле одержали волевую победу над «Эйбаром» в матче заключительного тура чемпионата Испании (4:2).

Оба мяча в составе гостей на 7-й и 61-й минутах встречи забил японский полузащитник гостей Такаси Инуи. На 63-й минуте со знаком «минус» отличился защитник «Эйбара», поразивший собственные ворота. На 73-й уругвайский нападающий «Барсы» Луис Суарес сравнял счет в матче, а на 75-й Лионель Месси реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Уже в компенсированное арбитром время Месси оформил дубль и установил окончательный счет в матче.



Добавим, что на 70-й минуте Лионель Месси не смог переиграть вратаря с 11-метровой отметки.

На 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Андер Капа.

Таким образом, «Барселона», набрав в чемпионате 90 очков, заняла второе место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги. «Эйбар» с 54 очками разместился на десятой строчке в чемпионате.