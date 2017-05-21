«Барселона» вырвала победу у «Эйбара», проигрывая по ходу встречи в два мяча
Футболисты «Барселоны» на своем поле одержали волевую победу над «Эйбаром» в матче заключительного тура чемпионата Испании (4:2).
Оба мяча в составе гостей на 7-й и 61-й минутах встречи забил японский
полузащитник гостей Такаси Инуи. На 63-й минуте со знаком «минус» отличился
защитник «Эйбара», поразивший собственные ворота. На 73-й уругвайский нападающий
«Барсы» Луис Суарес сравнял счет в матче, а на 75-й Лионель Месси реализовал
пенальти и вывел свою команду вперед. Уже в компенсированное арбитром время Месси оформил дубль и установил окончательный счет в матче.
Добавим, что на 70-й минуте Лионель Месси не смог переиграть вратаря с 11-метровой отметки.
На 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Андер Капа.
Таким образом, «Барселона», набрав в чемпионате 90 очков, заняла второе место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги. «Эйбар» с 54 очками разместился на десятой строчке в чемпионате.
Матч
Голы
Инуи 7 (0:1). Инуи 61 (0:2). Жунка 63 (1:2 - автогол). Суарес Л. 72 (2:2). Месси 75 (3:2 - пен.). Месси 90 (4:2).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Марлон, Умтити, Бускетс, Роберто (Гомеш, 46), Иньеста, Ракитич (Алькасер, 71), Суарес Л., Месси, Неймар
Эйбар: Родригес, Арбилья, Жунка, Лежён, Гарсия Д., Энрих (Гальвес, 76), Капа, Пенья (Педро Леон, 67), Инуи, Эскаланте (Ривера, 84), Гарсия К.
Предупреждения:
Бускетс, 41 - Эскаланте, 19; Капа, 30; Пенья, 54
Удаления:
нет - Капа, 74
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
21 мая 21:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция