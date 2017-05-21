«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» и стал победителем Евролиги
Финальный матч
баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» завершился победой турецкого
клуба. Итоговый счет матча – 80:64 в пользу «Фенербахче».
В составе победителей
самым результативными стали Никола Калинич и Богдан Богданович. Оба набрали по
17 очков. У «Олимпиакоса» с 14 очками
лучшим снайпером стал Кхем Берч. Напомним, что матч проходил в Стамбуле –
родном городе «Фенербахче».
«Фенербахче» впервые выиграл
Евролигу. Ранее команда дважды выходила в «Финал четырех», где занимала второе
и четвертое место.
Евролига. «Финал четырех»
Стамбул (Турция)
Финал
Матч
Фенербахче - Олимпиакос - 80:64
Место и дата
21 мая 21:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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