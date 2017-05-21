Олег Знарок: Мы четвертый год подряд берем медали. Это очень хороший результат

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.

- Второй год подряд сборная России берет бронзу.

- Я не скажу, что это какая-то привычка. Но мы четвертый год берем медали на чемпионатах мира. Это очень хороший результат. Хотя повторю, что мы стремились к большему. Немного не повезло. Но это спорт, - сказал Знарок.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев, Богдан Киселевич, Никита Кучеров и Никита Гусев, оформивший дубль в матче. У финской сборной точный бросок на счету Микко Рантанена, Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена.