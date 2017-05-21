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Олег Знарок: Мы четвертый год подряд берем медали. Это очень хороший результат

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.

- Второй год подряд сборная России берет бронзу.

- Я не скажу, что это какая-то привычка. Но мы четвертый год берем медали на чемпионатах мира. Это очень хороший результат. Хотя повторю, что мы стремились к большему. Немного не повезло. Но это спорт, - сказал Знарок.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев, Богдан Киселевич, Никита Кучеров и Никита Гусев, оформивший дубль в матче. У финской сборной точный бросок на счету Микко Рантанена, Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена.

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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