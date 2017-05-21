Олег Знарок: Нам тоже показалось, что матч с Канадой вернулся

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.



- Нам в третьем периоде показалось, что матч с Канадой вернулся…

- У нас было такое же чувство. Но мы успокоили ребят. Хорошо, что Кучеров забил этот важный гол. Это сняло всю напряженность.

Почему такая нестабильная игра в третьем периоде? Потому что у нас очень много новичков. А это серьезный турнир. Получив такой опыт, ребята будут чувствовать себя гораздо лучше, - сказал Знарок.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев, Богдан Киселевич, Никита Кучеров и Никита Гусев, оформивший дубль в матче. У финской сборной точный бросок на счету Микко Рантанена, Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена.