Олег Знарок: Нам тоже показалось, что матч с Канадой вернулся
Главный тренер сборной
России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии
в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила
со счетом 5:3.
- Нам в третьем периоде показалось, что матч с Канадой вернулся…
- У нас было такое же чувство. Но мы успокоили ребят. Хорошо, что
Кучеров забил этот важный гол. Это сняло всю напряженность.
Почему такая нестабильная игра в третьем периоде? Потому что у нас
очень много новичков. А это серьезный турнир. Получив такой опыт, ребята будут
чувствовать себя гораздо лучше, - сказал Знарок.
В составе российской сборной заброшенными шайбами
отметились Владимир Ткачев, Богдан Киселевич, Никита Кучеров и Никита Гусев,
оформивший дубль в матче. У финской сборной точный бросок на счету Микко
Рантанена, Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена.
Матч
Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы:
Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция