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«Лацио» с двумя удалениями уступил «Интеру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 37-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Интера».

В составе победителей отличились Эдер и Марко Андреолли, а Уэсли Худт поразил собственные ворота. У «Лацио» с пенальти забил Бальде Кейта. На 66-й минуте у «Лацио» был удален Бальде Кейта, а на 78-й – Сенад Лулич.

«Интер» набрал 59 очков и занимает седьмое место. Тем не менее, команда уже потеряла шансы пробиться в еврокубки. У «Лацио» 70 очков и четвертое место. В следующем сезоне команда сыграет в финале Лиги Европы.

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

Матч

Лацио - Интер - 1:3 (1:2)

Голы

Кейта 18 (1:0 - пен.). Андреолли 31 (1:1). Худт 37 (1:2 - автогол). Эдер 74 (1:3).

Состав

Лацио: Варгич, Худт, де Врей (Баста, 59), Фортуна, Лулич, Милинкович-Савич, Биглия, Кейта, Луис Альберто (Ломбарди, 67), Иммобиле, Андерсон (Крекко, 78)

Интер: Ханданович, Мурильо (Сантон, 23), Андреолли, Д'Амброзио, Нагатомо, Медель (Банега, 86), Кандрева, Брозович, Перишич, Гальярдини, Эдер (A. Pinamonti, 81)

Предупреждения:

Худт, 46; Кейта, 61; Лулич, 71; Ломбарди, 80 - Мурильо, 17; Эдер, 47

Удаления:

Кейта, 66; Лулич, 78 - нет

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

21 мая 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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