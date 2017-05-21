«Лацио» с двумя удалениями уступил «Интеру»

Матч 37-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Интера».

В составе победителей отличились Эдер и Марко Андреолли, а Уэсли Худт поразил собственные ворота. У «Лацио» с пенальти забил Бальде Кейта. На 66-й минуте у «Лацио» был удален Бальде Кейта, а на 78-й – Сенад Лулич.

«Интер» набрал 59 очков и занимает седьмое место. Тем не менее, команда уже потеряла шансы пробиться в еврокубки. У «Лацио» 70 очков и четвертое место. В следующем сезоне команда сыграет в финале Лиги Европы.

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур