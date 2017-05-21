«Лацио» с двумя удалениями уступил «Интеру»
Матч 37-го тура чемпионата
Италии между «Лацио» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча
– 3:1 в пользу «Интера».
В составе победителей отличились Эдер и Марко Андреолли, а Уэсли Худт поразил собственные ворота. У «Лацио» с пенальти забил Бальде Кейта. На 66-й минуте у «Лацио» был удален Бальде Кейта, а на 78-й – Сенад Лулич.
«Интер» набрал 59 очков и
занимает седьмое место. Тем не менее, команда уже потеряла шансы пробиться в
еврокубки. У «Лацио» 70 очков и четвертое место. В следующем сезоне команда
сыграет в финале Лиги Европы.
Чемпионат Италии. Серия А
37-й тур
Матч
Голы
Кейта 18 (1:0 - пен.). Андреолли 31 (1:1). Худт 37 (1:2 - автогол). Эдер 74 (1:3).
Состав
Лацио: Варгич, Худт, де Врей (Баста, 59), Фортуна, Лулич, Милинкович-Савич, Биглия, Кейта, Луис Альберто (Ломбарди, 67), Иммобиле, Андерсон (Крекко, 78)
Интер: Ханданович, Мурильо (Сантон, 23), Андреолли, Д'Амброзио, Нагатомо, Медель (Банега, 86), Кандрева, Брозович, Перишич, Гальярдини, Эдер (A. Pinamonti, 81)
Предупреждения:
Худт, 46; Кейта, 61; Лулич, 71; Ломбарди, 80 - Мурильо, 17; Эдер, 47
Удаления:
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
21 мая 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция