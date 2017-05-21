Центровой «Фенербахче» Удох признан MVP Евролиги

Самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги признан центровой «Фенербахче» Экпе Удох. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

В финале Экпе Удох набрал 10 очков при девяти подборах и пяти блокшотах. Напомним, что «Фенербахче» победил со счетом 80:64.

В составе победителей самым результативными стали Никола Калинич и Богдан Богданович. Оба набрали по 17 очков. У «Олимпиакоса» с 14 очками лучшим снайпером стал Кхем Берч. Напомним, что матч проходил в Стамбуле – родном городе «Фенербахче».

«Фенербахче» впервые выиграл Евролигу. Ранее команда дважды выходила в «Финал четырех», где занимала второе и четвертое место.

Евролига. «Финал четырех»

Стамбул (Турция)

Финал