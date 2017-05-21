Центровой «Фенербахче» Удох признан MVP Евролиги
Самым ценным игроком «Финала
четырех» Евролиги признан центровой «Фенербахче» Экпе Удох. Об этом сообщает
официальный твиттер турнира.
В финале Экпе Удох набрал
10 очков при девяти подборах и пяти блокшотах. Напомним, что «Фенербахче»
победил со счетом 80:64.
В составе победителей
самым результативными стали Никола Калинич и Богдан Богданович. Оба набрали по
17 очков. У «Олимпиакоса» с 14 очками
лучшим снайпером стал Кхем Берч. Напомним, что матч проходил в Стамбуле
– родном городе «Фенербахче».
«Фенербахче» впервые
выиграл Евролигу. Ранее команда дважды выходила в «Финал четырех», где занимала
второе и четвертое место.
Евролига. «Финал четырех»
Стамбул (Турция)
Финал
Матч
Фенербахче - Олимпиакос - 80:64
Состав
Фенербахче: Богданович (17), Калинич (17), Датоме (11), Удо (10)
Олимпиакос: Бирч (14), Милутинов (10)
Место и дата
21 мая 21:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция