Саркис Оганесян: Восьмая позиция в чемпионате – это не место «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян подвел итоги сезона после матча с «Зенитом» (0:2).

«Сезон оцениваю 50 на 50. Где-то что-то получилось, где-то нет. Восьмая позиция в чемпионате – это не место «Локомотива». Мы могли подняться выше. Недобор очков, невезение, смена тренера – конечно, все это повлияло. Но главную задачу мы выполнили – выиграли Кубок и попали в еврокубки, причем сразу в групповой этап.

По ходу чемпионата были матчи, когда мы проигрывали подряд 0:1, много ничейных результатов, иногда соперник не наносил ни одного удара по нашим воротам, но все равно побеждал. В следующем чемпионате постараемся сыграть лучше.

Надеемся, что ребята отдохнут, подойдут к сборам с новыми силами, а мы немножко по-другому начнем работать и готовиться к еврокубкам.

Спасибо огромное болельщикам за то, что они поддерживали нас даже тогда, когда у нас не получилось», - приводит слова Оганесяна официальный сайт «Локомотива».