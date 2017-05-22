Саркис Оганесян: Восьмая позиция в чемпионате – это не место «Локомотива»
Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян подвел итоги сезона
после матча с «Зенитом» (0:2).
«Сезон оцениваю 50 на 50. Где-то что-то получилось, где-то
нет. Восьмая позиция в чемпионате – это не место «Локомотива». Мы могли
подняться выше. Недобор очков, невезение, смена тренера – конечно, все это
повлияло. Но главную задачу мы выполнили – выиграли Кубок и попали в еврокубки,
причем сразу в групповой этап.
По ходу чемпионата были матчи, когда мы проигрывали подряд
0:1, много ничейных результатов, иногда соперник не наносил ни одного удара по
нашим воротам, но все равно побеждал. В следующем чемпионате постараемся
сыграть лучше.
Надеемся, что ребята отдохнут, подойдут к сборам с новыми
силами, а мы немножко по-другому начнем работать и готовиться к еврокубкам.
Спасибо огромное болельщикам за то, что они поддерживали нас даже тогда, когда у нас не получилось», - приводит слова Оганесяна официальный сайт «Локомотива».
Матч
Голы
Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари
Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)
Предупреждения:
Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция