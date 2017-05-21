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Сергей Веденеев: С «Локомотивом» «Зенит» играл с подъемом

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев победу петербуржцев над «Локомотивом» (2:0) в 30-м туре РФПЛ.

- Как это ни странно, «Зенит» играл с каким-то подъемом, - сказал Веденеев. - Думаю, что это было больше связано с окончанием сезона. Видимо все уже устали от такого его хода: было много неудачных игр, задача не была выполнена. И тут последняя игра - нужно хорошо сыграть, чтобы уезжать с хорошим настроением. «Локомотив» добавил куража, и в 1-м тайме это задало матчу высокий эмоциональный тон. Все происходило в эмоциональном накале - было приятно на это смотреть. И качество игры было хорошим. Во втором тайме накал матча спал, видимо, потому что было понятно - ЦСКА в своем матче уже выиграл у «Анжи». Но все равно обеим командам удалось показывать хорошую игру до конца. Были забиты хорошие голы - и «Локомотив» имел хорошие шансы для взятия ворот. Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев победу петербуржцев над «Локомотивом» (2:0) в 30-м туре РФПЛ. - Как это ни странно, «Зенит» играл с каким-то подъемом, - сказал Веденеев. - Думаю, что это было больше связано с окончанием сезона. Видимо все уже устали от такого его хода: было много неудачных игр, задача не была выполнена. И тут последняя игра - нужно хорошо сыграть, чтобы уезжать с хорошим настроением. «Локомотив» добавил куража, и в 1-м тайме это задало матчу высокий эмоциональный тон. Все происходило в эмоциональном накале - было приятно на это смотреть. И качество игры было хорошим. Во втором тайме накал матча спал, видимо, потому что было понятно - ЦСКА в своем матче уже выиграл у «Анжи». Но все равно обеим командам удалось показывать хорошую игру до конца. Были забиты хорошие голы - и «Локомотив» имел хорошие шансы для взятия ворот.

Матч

Локомотив - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Кокорин 33 (0:1). Данни 83 (0:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Тарасов (Баринов, 56), Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Майкон (Касаев, 74), Ари

Зенит: Лодыгин, Смольников, Цаллагов, Нету, Кришито, Жирков, Данни, Жулиано, Маурисио (Эрнани, 88), Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88)

Предупреждения:

Фернандеш, 35; Гилерме, 35; Денисов И., 38; Пейчинович, 80 - Дзюба, 38; Кришито, 39

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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