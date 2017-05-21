Сергей Веденеев: С «Локомотивом» «Зенит» играл с подъемом

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев победу петербуржцев над «Локомотивом» (2:0) в 30-м туре РФПЛ.

- Как это ни странно, «Зенит» играл с каким-то подъемом, - сказал Веденеев. - Думаю, что это было больше связано с окончанием сезона. Видимо все уже устали от такого его хода: было много неудачных игр, задача не была выполнена. И тут последняя игра - нужно хорошо сыграть, чтобы уезжать с хорошим настроением. «Локомотив» добавил куража, и в 1-м тайме это задало матчу высокий эмоциональный тон. Все происходило в эмоциональном накале - было приятно на это смотреть. И качество игры было хорошим. Во втором тайме накал матча спал, видимо, потому что было понятно - ЦСКА в своем матче уже выиграл у «Анжи». Но все равно обеим командам удалось показывать хорошую игру до конца. Были забиты хорошие голы - и «Локомотив» имел хорошие шансы для взятия ворот. Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев победу петербуржцев над «Локомотивом» (2:0) в 30-м туре РФПЛ. - Как это ни странно, «Зенит» играл с каким-то подъемом, - сказал Веденеев. - Думаю, что это было больше связано с окончанием сезона. Видимо все уже устали от такого его хода: было много неудачных игр, задача не была выполнена. И тут последняя игра - нужно хорошо сыграть, чтобы уезжать с хорошим настроением. «Локомотив» добавил куража, и в 1-м тайме это задало матчу высокий эмоциональный тон. Все происходило в эмоциональном накале - было приятно на это смотреть. И качество игры было хорошим. Во втором тайме накал матча спал, видимо, потому что было понятно - ЦСКА в своем матче уже выиграл у «Анжи». Но все равно обеим командам удалось показывать хорошую игру до конца. Были забиты хорошие голы - и «Локомотив» имел хорошие шансы для взятия ворот.