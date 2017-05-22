Яннис Сферопулос: Мы разочарованы результатом, но гордимся тем, что сумели пробиться в финал

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос прокомментировал поражение от «Фенербахче» (64:80) в финале Евролиги.

«Я благодарю своих игроков за то, что они бились до последнего в финале Евролиги. Мы прекрасно провели этот сезон. Сначала мы обыграли «Анадолу Эфес» в очень напряженной серии, затем одолели ЦСКА в полуфинале.

Мы разочарованы таким результатом, но мы гордимся тем, что сумели пробиться в «Финал четырех», а затем и в финал.

«Фенербахче» заслужил эту победу, они играли намного лучше нас во второй половине матча», - цитирует Сферопулоса «Р-Спорт».