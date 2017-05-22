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Яннис Сферопулос: Мы разочарованы результатом, но гордимся тем, что сумели пробиться в финал

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос прокомментировал поражение от «Фенербахче» (64:80) в финале Евролиги.

«Я благодарю своих игроков за то, что они бились до последнего в финале Евролиги. Мы прекрасно провели этот сезон. Сначала мы обыграли «Анадолу Эфес» в очень напряженной серии, затем одолели ЦСКА в полуфинале.

Мы разочарованы таким результатом, но мы гордимся тем, что сумели пробиться в «Финал четырех», а затем и в финал.

«Фенербахче» заслужил эту победу, они играли намного лучше нас во второй половине матча», - цитирует Сферопулоса «Р-Спорт».

Матч

Фенербахче - Олимпиакос - 80:64

Состав

Фенербахче: Богданович (17), Калинич (17), Датоме (11), Удо (10)

Олимпиакос: Бирч (14), Милутинов (10)

Место и дата

21 мая 21:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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