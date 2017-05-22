Яннис Сферопулос: Мы разочарованы результатом, но гордимся тем, что сумели пробиться в финал
Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос
прокомментировал поражение от «Фенербахче» (64:80) в финале Евролиги.
«Я благодарю своих игроков за то, что они бились до
последнего в финале Евролиги. Мы прекрасно провели этот сезон. Сначала мы
обыграли «Анадолу Эфес» в очень напряженной серии, затем одолели ЦСКА
в полуфинале.
Мы разочарованы таким результатом, но мы гордимся тем, что
сумели пробиться в «Финал четырех», а затем и в финал.
«Фенербахче» заслужил эту победу, они играли намного лучше нас во второй половине матча», - цитирует Сферопулоса «Р-Спорт».
Матч
Фенербахче - Олимпиакос - 80:64
Состав
Фенербахче: Богданович (17), Калинич (17), Датоме (11), Удо (10)
Олимпиакос: Бирч (14), Милутинов (10)
Место и дата
21 мая 21:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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